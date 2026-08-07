Corte de energía programado para este domingo

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos en la línea de 13,2 Kv media tensión, se efectuará un corte de suministro eléctrico el este domingo 9 en el horario de 7:30 a 12:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en el siguiente sector:

Desde calle 62 a calle 2 y desde calle 31 hasta 95. Desde calle 79 hasta curva Sarapistón, (quedando todos los servicios de Ruta 55 y aledaños sin servicio) y por calle 32 hasta zona de Los Pinos.

Desde calle 62 hasta avenida Suipacha y desde Virgen de Luján hasta Avenida Pueyrredón.