Corte de energía programado para este sábado

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento, reparación y modificaciones a realizarse en líneas de media tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este sábado 25 en el horario de 6:30 a 12:30.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en el siguiente sector:

o Calle 79 desde calle 2 a Av. Suipacha (32) y hasta calle 48. Desde calle 79 hasta curva Sarapistón, (quedando todos los servicios de Ruta 55 y aledaños sin servicio) y por calle 32 hasta zona de la ex escuela 7.

Estando afectados los grandes usuarios de esa zona: Frigopap, Cofco, Florimond Deprez, Pretensados, Aceiteras de Colella e Ianni, Agrar del Sur, Tres Mil Tres, Escuela N° 7, entre otros servicios. Club Telefonos, Los Estribos, y zonas aledañas.