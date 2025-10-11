Desde este sábado se cerrarán accesos a Plaza Libertad

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informa que desde las 14 horas de este sábado se procederá al cierre de los accesos vehiculares a Plaza Libertad como medida preventiva ante el pronóstico climático adverso para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por tormentas, previstas para la tarde y primeras horas del domingo, con la posibilidad de ráfagas fuertes, caída de granizo y lluvias localmente intensas.

Por este motivo, se solicita a la comunidad extremar recaudos al circular por zonas arboladas, y en caso de condiciones meteorológicas severas, permanecer en lugares seguros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...