Detienen a un hombre con pedido de captura durante un operativo contra la venta ambulante ilegal

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante un procedimiento de control en avenida Kelly, entre calles 23 y 25, en el marco de los operativos de prevención llevados adelante por personal de la Estación de Policía Comunal en conjunto con el Centro de Monitoreo Municipal (COM).

La intervención se originó tras un aviso del COM que alertó sobre la presencia de una pareja —ambos miembros de la comunidad gitana de Mar del Plata— realizando venta ambulante sin autorización municipal. Al ser identificados, los efectivos constataron que el hombre poseía un pedido de captura activo emitido por la Dra. Bonichini, titular de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de la causa N° 308, con fecha del 28 de marzo de 2012.

Asimismo, se verificó que tanto el detenido como su acompañante, una mujer de 32 años, infringían el artículo 119 de la Ordenanza Municipal 328/79, que prohíbe la venta ambulante no autorizada. Como resultado, se procedió al secuestro de la mercadería y al labrado de las actuaciones correspondientes, con intervención del Juzgado de Faltas de Balcarce.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde se cumplimentaron los recaudos legales. Posteriormente, recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

Los operativos son parte de una estrategia de prevención que articula el trabajo del Centro de Monitoreo, la Policía Comunal y la Justicia, con el objetivo de detectar conductas irregulares en el espacio público.