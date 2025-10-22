Detienen a un joven que circulaba en una moto robada

Personal policial aprehendió a un joven de 24 años en el marco de una causa por «encubrimiento».

El hecho se registró en la intersección de Avenida San Martín y calle 115, donde los efectivos identificaron a un motociclista que se desplazaba a bordo de una Honda Wave 110 cc sin dominio colocado. Al verificar los datos del motor y del cuadro, el sistema informático policial indicó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 14 de octubre de 2024.

Por disposición del fiscal Dr. Moure, titular de la UFI Descentralizada Balcarce, se dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro de la motocicleta. Cumplidos los recaudos legales, el aprehendido recuperó su libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.