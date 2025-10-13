Educación sexual en las aulas: se concretó charla en Secundaria N°3

Días pasados, se llevó a cabo un encuentro educativo en la Escuela de Educación Secundaria Nº 3 “Carmelo Sánchez”, dirigido a estudiantes de cuarto año, centrado en temáticas clave para el desarrollo integral de los adolescentes. La actividad abordó contenidos vinculados a sexualidad, prevención de enfermedades de transmisión sexual y distintas alternativas anticonceptivas.

La iniciativa fue organizada por el equipo de salud del CIC 2, contando con la participación de la licenciada en Trabajo Social Celia Marino y un grupo de estudiantes avanzados de la Práctica Final Obligatoria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La propuesta surgió a partir del pedido de la docente a cargo de la asignatura “Salud y Adolescencia”, con el objetivo de complementar el abordaje curricular y ofrecer un espacio de reflexión e intercambio sobre temas sensibles y de vital importancia para la vida cotidiana de los jóvenes.

Se promovió el diálogo abierto, el acceso a información clara y actualizada, así como la concientización sobre el cuidado del cuerpo, el respeto por el otro y la toma de decisiones responsables en relación a la vida sexual.