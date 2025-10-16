El Museo Histórico presentará la muestra «Un mundo de sensaciones»

El próximo martes 21, desde las 18, el Museo Histórico Balcarce inaugurará la muestra “Un mundo de sensaciones”, una propuesta que invita a recorrer diversos materiales y objetos lúdicos. La exposición podrá visitarse hasta el lunes 27 de octubre.

La iniciativa estará a cargo de alumnas de tercero y cuarto año del Profesorado de Educación Especial y de segundo y tercer año del Profesorado de Educación Inicial del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32 “Lidia Gallino de Camino”, quienes serán las responsables de coordinar y guiar las actividades.

Durante la jornada se contará con un buffet a beneficio de la Asociación Civil “Amigos del Riel”, que acompañará esta experiencia educativa y recreativa destinada a toda la comunidad.