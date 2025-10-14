El nuevo CAPS de 45 y 22 continúa sin funcionar: Di Gerónimo afirmó que “el Intendente tiene la llave”

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en calles 45 y 22 fue inaugurado formalmente el pasado 20 de agosto, en un acto encabezado por autoridades locales y el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kreplak. Durante la ceremonia se realizó el tradicional corte de cinta, pero el edificio aún no fue habilitado para su funcionamiento.

Según trascendió, el CAPS habría sufrido filtraciones de agua en un sector específico del edificio, lo que generó demoras en su apertura definitiva.

En diálogo con Radio 100.9, la concejal electa Sol Di Gerónimo explicó la situación: “Lamentamos que se haga un uso político de una obra de gran importancia para la comunidad y el barrio de 45 y 22. El CAPS fue terminado y es el intendente Esteban Reino el que tiene la llave para ponerlo en funcionamiento”.

Di Gerónimo indicó que el inconveniente se produjo a raíz de lluvias intensas ocurridas días antes de la inauguración. “Eso hizo que surgiera algún inconveniente respecto de una filtración de agua que no podían controlar. El Municipio, en el acta de recepción de la obra, manifestó esta cuestión para que la empresa pudiera hacerse cargo de resolver el tema, que se da en un sector del SUM y no tiene nada que ver con los lugares donde se atiende a la gente”, detalló.

Además, sostuvo que los consultorios “están en condiciones perfectas” y que el edificio “podría estar funcionando sin inconvenientes”.

“La verdad que no sabemos si el Municipio ha querido dilatar la cuestión con intencionalidad o no. Lamento que sea así, porque la gente necesita que el centro esté funcionando”, concluyó.