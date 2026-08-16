Estudiantes de la EEPA N° 701 recibieron una mención especial en la Feria Regional de Educación

Las estudiantes de la Escuela de Educación Primaria para Adultos N° 701 “Don José de la Cuadra”, Haydee Balbuena y Andrea García, junto a las docentes Natalia Luna y Lara Freijo, representaron este viernes a la institución en la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología, desarrollada en la ciudad de Necochea.

Durante la jornada, las representantes de la institución recibieron una mención especial por el trabajo presentado, en el marco de una propuesta que pone en valor el protagonismo de los estudiantes y el impacto que sus proyectos generan en la comunidad.

“Si de algo se caracteriza esta institución es por llevar a cabo proyectos en donde los estudiantes sean protagonistas y el impacto en la comunidad se vea presente. No solo con palabras, sino con hechos”, destacaron desde la EEPA N° 701.

En esta oportunidad, la comunidad educativa presentó “Escribir para Renacer”, una de las iniciativas desarrolladas por la institución, que pudo ser compartida con otras escuelas y con el público que participó de la feria.

El proyecto forma parte de una línea de trabajo que busca generar espacios de expresión, participación y encuentro, poniendo en primer plano las experiencias y voces de los estudiantes.

En ese sentido, “Escribir para Renacer” y su continuidad actual, “Voces para Renacer”, mantienen como ejes valores como el respeto, la libertad para expresar aquello que cada persona siente y la importancia de escuchar al otro.

La participación en la instancia regional y la mención especial obtenida representan un reconocimiento al trabajo cotidiano de estudiantes y docentes de la EEPA N° 701, así como al compromiso de la institución con proyectos que trascienden las aulas y buscan generar un impacto concreto en la comunidad.