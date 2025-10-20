Franco Peidón es Tricampeón Argentino

La Copa Nacional de Clubes Mayores de atletismo, que se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), tuvo como una de las figuras destacadas al balcarceño Franco Peidón.

Es que el atleta concurrió este fin de semana a Buenos Aires con la misión de revalidar los títulos conseguidos el año pasado.

Sin embargo, no fue presión para Franco, ya que logró demostrar que se encuentra en un altísimo nivel en su carrera deportiva y, de esa manera, volvió a imponerse.

El atleta del Malgor Track & Field participó el sábado en los 1.500 metros que se disputó en la pista sintética del Cenard. Logró imponerse con un tiempo de 3:52.64.

También por la Copa Nacional de Mayores volvió a ganar el domingo en los 800 metros con un tiempo de 1:52.06 defendiendo sus títulos.