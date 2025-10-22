Gendarmería incautó cocaína

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un operativo de control sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 57, donde interceptaron un remis que se dirigía desde Balcarce hacia Mar del Plata con dos pasajeros a bordo.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes detectaron que uno de los ocupantes transportaba entre sus prendas dos bolsas de nylon negras que contenían una sustancia polvorienta blanca. Tras ser sometida al narcotest, la prueba arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11 gramos.

En el hecho intervino la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, que dispuso el secuestro de la sustancia y las actuaciones correspondientes. La persona implicada quedó en libertad, supeditada al avance de la causa judicial.