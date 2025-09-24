Hombre de 44 años violó y embarazó a su hija adolescente: lo confirmó un AND

El hombre de 44 años que fue detenido este martes en nuestra ciudad luego de que los estudios de ADN confirmaran que la beba que tuvo su hija adolescente en 2023 fue producto de los abusos que él cometió se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación.

Fuentes oficiales confirmaron que el sujeto –cuyos datos personales no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- se entrevistó con un abogado particular y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo. “Ese defensor renunció y ahora hay que darle traslado de las actuaciones a la defensa Oficial”, señalaron.

La denuncia por los aberrantes hechos cometidos entre 2019 y 2022 –cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años- se radicó el año pasado en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 y avanzó definitivamente con los resultados del estudio de ADN que confirmaron la paternidad del imputado de la beba nacida en 2023.

En las últimas horas el informe de ADN confirmó una probabilidad mayor al 99,999999 por ciento de que el padre de la víctima es también el padre de la beba, por lo que se le pidió a la Justicia de Garantías su detención. Con el aval del Juez Gabriel Bombini, el martes por la tarde personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata detuvo al imputado en calle 17 y 20 de la nuestra ciudad.

El sujeto, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un descendiente, aguardará ahora el pedido de prisión preventiva que en un plazo de quince días –prorrogable por otros quince- harán desde la fiscalía interviniente.