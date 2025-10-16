Inició con gran convocatoria el taller de impresión 3D

La propuesta forma parte de la amplia oferta de talleres y capacitaciones que impulsa el Municipio, a través de la Subsecretaría de Producción y Empleo, con el objetivo de generar más oportunidades de formación y salida laboral para la comunidad.

El curso, de carácter gratuito y con certificación oficial, se dicta en la sede del Centro de Impulso Productivo y Social (CIPS), que comparte con el Centro de Formación Laboral N° 406 (Av. Centenario 1325). Este último surge de un convenio firmado en el año 2022 entre el Municipio y SMATA, el cual permite, desde ese entonces, la apertura de espacios de formación con salida laboral en torno a la industria automotriz, entre otras temáticas.

La capacitación brinda herramientas concretas que permiten a los participantes ampliar sus competencias y mejorar sus posibilidades de inserción en el mundo laboral.