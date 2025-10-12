Intervención de Bomberos y Policía en una vivienda por falta de contacto con una vecina

Personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y de la Estación de Policía Comunal intervino en una vivienda ubicada en calle 25, entre 14 y 16, tras recibir un aviso por la falta de contacto con una residente del lugar.

Según informaron fuentes policiales, un familiar directo de la mujer dio aviso a las autoridades al no poder comunicarse con ella desde el jueves, ni por mensajes ni por llamadas telefónicas.

Ante la falta de respuesta y la preocupación por su estado, bomberos y policías ingresaron al domicilio para verificar la situación. Una vez dentro, constataron que no había nadie en el interior.