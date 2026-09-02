La ACTC habilitó la venta de entradas para el regreso del TC Pick Up al Fangio: $40.000 para caballeros

La Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) habilitó la venta de entradas para la octava fecha del campeonato de TC Pick Up, que se disputará el 26 y 27 de septiembre en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce.

Los valores fueron establecidos de acuerdo con los distintos sectores del circuito. La entrada General tendrá un costo de $20.000 para damas y de $40.000 para caballeros, mientras que el acceso al sector Preferencial, correspondiente a boxes, tendrá un valor de $130.000.

La organización también dispuso beneficios especiales para determinados grupos. Las personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo al sector General presentando el certificado original y el DNI. El beneficio incluye a un acompañante cuando la persona con limitaciones motrices lo requiera, siempre que esa necesidad figure en la documentación correspondiente.

En el caso de los menores de hasta 10 años cumplidos, el ingreso será gratuito, siempre que concurran acompañados por un adulto y acrediten su edad mediante DNI. A partir de los 11 años deberán adquirir la entrada de manera habitual.

Por otra parte, los jubilados que presenten el carné de PAMI tendrán un 50% de descuento en el sector General. La promoción será válida exclusivamente para las compras realizadas en la puerta del autódromo y no estará disponible durante la venta anticipada.

Reintegro de entradas

La ACTC informó además las condiciones para quienes necesiten cancelar una compra. El reintegro del dinero podrá solicitarse dentro de los 10 días posteriores a la adquisición. Una vez cumplido ese plazo, no se realizarán devoluciones.

De esta manera, comienza a tomar forma el esperado regreso de las categorías fiscalizadas por la ACTC al escenario balcarceño, con el TC Pick Up como principal protagonista durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

Toda la información sobre los sectores habilitados, ubicaciones y modalidades de acceso se encuentra disponible en la plataforma oficial de venta de entradas de la ACTC.