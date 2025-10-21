La Caravana de la Alegría se realizará el 16 de noviembre

El Colegio Parroquial “Emilio Lamarca” reprogramó la edición número 51 de la tradicional Caravana de la Alegría, para el 16 de noviembre.

En esta oportunidad, el evento se desarrollará bajo el lema “Con alegría y esperanza, celebramos nuestra ciudad”. Además de dar la bienvenida a la primavera y destacar la importancia de la familia, la jornada incluirá un homenaje a la historia del Partido de Balcarce.

La actividad propone un recorrido en bicicleta acompañado de música y diversas actividades. Como es habitual, se invita a los participantes a decorar sus bicicletas con materiales reciclados, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente.

Los cartones para participar ya están a la venta. Tienen un valor de $3.000, con una promoción de 2 por $5.000, y pueden adquirirse en la escuela de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 18:00.

El recorrido finalizará en la Sociedad Rural, donde se celebrará una misa y se realizarán sorteos de bicicletas.