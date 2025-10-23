La Cooperativa Eléctrica realizó la segunda edición de los reconocimientos “Julio César Stoppani”

La Cooperativa de Electricidad de Balcarce informó que se concretó la segunda edición de los reconocimientos “Julio César Stoppani”, destinados a vecinos e instituciones intermedias de la ciudad.

La entrega se llevó a cabo durante la cena anual de delegados, encuentro que reúne cada año a entidades vinculadas con los valores del cooperativismo, entre ellos la igualdad, el desarrollo sostenible de la comunidad, la solidaridad y la democracia.

En esta oportunidad fueron distinguidos la Escuela Secundaria Técnica N° 1 “Lucas Kraglievich”, la Escuela Primaria N° 9 “Hipólito Yrigoyen”, el Programa Club Después del Cole, el Centro de Día Arco Iris, el Hogar de Ancianos La Merced, la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal, la Sociedad de Protección a la Infancia, Cáritas San José, el Club Rotario Balcarce Cerrito, el Hogar Nuestro Sueño, el Taller Protegido y la Asociación Bomberos Voluntarios de Balcarce.

La entrega de reconocimientos estuvo encabezada por el presidente de la Cooperativa de Electricidad, Mario Aníbal Sotelo, quien destacó el crecimiento de esta iniciativa. “Nos produce una enorme alegría ver el interés que provoca en las entidades o dirigentes de nuestra ciudad ser reconocidos por levantar las banderas del cooperativismo”, expresó.

Sotelo añadió que “es importante reconocer la ascendencia social, económica y cultural que tiene el cooperativismo en Balcarce. Después de más de 100 años, nuestra ciudad sigue contando con hombres y mujeres dispuestos a consolidar una sociedad más justa y un mundo mejor”.