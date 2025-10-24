El Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa de Balcarce, ubicado en el Gimnasio “La Cuna del Quíntuple”, incorporó un piso de goma de alto rendimiento deportivo, especialmente diseñado para la práctica de tenis de mesa.

El material había sido gestionado mediante un importador antes del inicio de la pandemia y, tras diversos contratiempos, finalmente se concretó su importación desde China.

La instalación del nuevo piso permitirá optimizar las condiciones de entrenamiento, dado que este tipo de superficie ofrece la adherencia necesaria para la práctica avanzada del tenis de mesa. Pisos similares se utilizan en centros de alto rendimiento, como el CeNARD y en instalaciones deportivas de Europa y China.

Desde la Asociación de Tenis de Mesa Club Top Serrano destacaron que la incorporación del piso representa un avance para el desarrollo local de la disciplina, en conjunto con la reciente incorporación de mesas profesionales.

La entidad invita a quienes deseen iniciarse en el tenis de mesa a acercarse al gimnasio ubicado en calle 13 N.º 818, entre 24 y 26 (primer piso), o comunicarse con los entrenadores nacionales Nicolás Bianchini (2266-516777) o Fabián Bianchini (2266-532468). También se puede obtener información a través de Instagram en @club_topserranobalcarce.

La actividad está abierta a personas de todas las edades, a partir de los 7 años, tanto en la rama femenina como masculina.