La familia Crespi fue premiada en Autoclásica 2025

Durante la edición 2025 de Autoclásica, una multitud recorrió los jardines del Hipódromo de San Isidro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se expusieron vehículos en estado de conservación original, incluyendo motos y unidades especiales.

El premio Germán Sopeña, en homenaje al periodista fallecido, fue otorgado al Crespi C86/Lotus. El vehículo fue fabricado por Tulio Crespi, su familia y su equipo de trabajo para la filmación de la película “Senna”. Tulio y Luciano Crespi celebraron la distinción (Foto gentileza Motor1 Argentina).

Premiación compartida

En una decisión considerada inédita por el jurado especializado, fueron premiados dos vehículos como los mejores de la muestra.

Uno de ellos fue el Shelby Cobra Daytona cupé de 1965, propiedad de la familia Pérez Companc, exhibido por primera vez al público luego de 25 años. Se trata de uno de los seis ejemplares existentes a nivel mundial.

El otro vehículo premiado fue el Rolls Royce Phantom III de 1937, presentado por el Museo del Automóvil de la ciudad de Buenos Aires, propiedad de Luis Spadafora.