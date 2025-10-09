La Fundación Fangio presente en Autoclásica 2025

La Fundación participará de la muestra que se realizará hasta el próximo domingo en el Hipódromo de San Isidro. Exhibirá réplicas de autos emblemáticos del Museo Fangio y presentará un monoplaza restaurado por Tulio Crespi con el que debutó Juan Manuel Fangio II.

La Fundación Fangio confirmó su participación en la próxima edición de Autoclásica 2025, la mayor exposición de autos clásicos e históricos de Sudamérica.

El stand de la entidad balcarceña ofrecerá un recorrido único por la historia del automovilismo. Allí se exhibirán réplicas de autos que forman parte del Museo Juan Manuel Fangio: el auto de Ayrton Senna, el de Alain Prost, la Maserati de Juan Manuel Fangio y el Alfa Romeo 308 de Oscar Gálvez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...