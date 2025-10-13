La Maserati 250F del Museo Fangio fue premiada en Autoclásica 2025

Una de las unidades que integra la colección de la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio fue exhibida en la edición 2025 de Autoclásica, realizada en Capital Federal.

Se trató de la Maserati 250F de 1957, utilizada por Juan Manuel Fangio en la carrera disputada en Nürburgring, Alemania, conocida como la “carrera del siglo”.

La unidad recibió el primer premio en la categoría “Competición internacional monoplaza”, por decisión del jurado.

El presidente de la Fundación, Juan José Carli, recibió el galardón junto a otros miembros del Consejo de Administración.