Llaman a licitación para construcción de nave principal de microestadio

La Municipalidad de Balcarce dio a conocer que se inició el proceso administrativo para el llamado a Licitación Pública Nº 3/25, destinado a la contratación de mano de obra y provisión de materiales para la primera etapa de construcción de la nave principal del microestadio del Centro de Educación Física Nº 119.

El presupuesto oficial asciende a $ 603.487.500, mientras que el pliego de bases y condiciones podrá adquirirse por un valor de $ 603.487,50. La apertura de sobres se realizará el 31 de octubre de 2025, a las 11 horas, en la Oficina de Compras, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. La documentación podrá consultarse y adquirirse hasta el 29 de octubre inclusive, en la misma dependencia, sita en avenida Aristóbulo del Valle y calle 16.

Esta nueva intervención se enmarca en la continuidad del proyecto iniciado tiempo atrás, cuando se ejecutó el playón deportivo. En esta ocasión, el objetivo es completar la platea, montar las columnas metálicas y colocar la cubierta, lo que permitirá techar el espacio y avanzar en la consolidación del futuro microestadio.

El proyecto contempla la construcción de una nave principal que marcará el inicio formal del complejo. La estructura, emplazada en avenida Suipacha (32) entre Av. Cereijo (31) y 35, contará con bases y pisos de hormigón armado, además del montaje de columnas metálicas y una cubierta de chapas con aislación térmica y pluvial.

La nave tendrá una longitud de 54,70 metros, un ancho de 41,85 metros y cubrirá una superficie total de 2.260 m². Su altura útil mínima será de ocho metros en los laterales y alcanzará 11,85 metros en el punto más alto de la estructura.