Los Pinos se prepara para festejar 125 años con una gran fiesta popular

La localidad de Los Pinos se encuentra organizando una fiesta popular con motivo del 125° aniversario de su fundación. Las actividades se desarrollarán los días 15 y 16 de noviembre en la plaza principal.

La celebración contará con la participación de artistas locales y nacionales. La Delegación de Los Pinos y el Club Deportivo Los Pinos trabajan en conjunto en la organización del evento.

Los Iracundos – Nueva formación

La entrada será libre y gratuita. Entre los artistas confirmados se encuentran agrupaciones folclóricas, Racky, Versionados, Típica Carmona, Grupo Syntesis, Emiliano Pellegrino, Alma Errante, Diamante II, Anabela y Banda Libre, entre otros.

El sábado 15 se presentará el grupo Los Iracundos, mientras que el domingo 16 actuará el conjunto Los Fronterizos.

