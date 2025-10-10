10.3 C
Balcarce
jueves 9, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Motociclista embestida por camión fue derivada al Hospital

Una mujer de 27 años resultó herida este jueves por la noche al ser embestida por un camión Scania en la intersección de las avenidas Centenario y Pueyrredón (39).

La mujer circulaba en una motocicleta de baja cilindrada cuando fue impactada por el transporte pesado, lo que provocó su caída al pavimento y le causó golpes y contusiones.

En el lugar intervino una ambulancia del SAME, que trasladó a la herida al Hospital Municipal. Personal de Tránsito y Policía Comunal trabajó en el sitio, realizando tareas de desvío vehicular.

0
7
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.