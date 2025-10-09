10.3 C
Nueva convocatoria para el balcarceño Ariel Bilbao: será juez en los Juegos Bonaerenses

Ariel Bilbao, reconocido referente local en la disciplina de tiro, fue convocado para integrar el cuerpo de jueces en la próxima edición de los Juegos Bonaerenses, a celebrarse entre el 13 y el 18 de octubre en Mar del Plata.

La elección fue realizada por la Federación de Tiro de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con el aval de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno bonaerense.

Bilbao, quien ostenta la categoría B como Juez Nacional e Internacional, participará en la supervisión de las pruebas oficiales de este importante certamen, reafirmando su constante labor en favor del crecimiento deportivo de la comunidad.

