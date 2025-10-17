Oro en pentatlón para Balcarce

La dupla de Adultos Mayores compuesta por Oscar Aguilar y Rubén Lescano se quedó con la medalla de oro en la tarde de este viernes durante la final de pentatlón, que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 1.

La pareja balcarceña se impuso por suma de puntos entre los ocho municipios que habían quedado clasificados, teniendo en cuenta que se trata de una prueba de habilidad en cinco disciplinas deportivas.

El binomio, acompañado por la profesora Ana Paz, se destacó en pentatlón que incluye handball, fútbol, hockey, básquet y dardos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...