Parque Industrial: delincuentes ingresaron a dos empresas

En la madrugada de este lunes, la planta de la empresa Guolis, ubicada en el Parque Industrial, fue objeto de un robo que provocó daños en las oficinas y en el sector de producción.

Según informaron desde la compañía, los autores del hecho ingresaron por los techos de la fábrica, a unos siete metros de altura, utilizando una escalera y espuma para bloquear las cámaras de seguridad. El ingreso provocó daños en el cielorraso de las oficinas y en distintas instalaciones internas.

Desde Guolis señalaron que aún se encuentran evaluando los elementos sustraídos. También aclararon que en el área afectada no se manejan valores ni dinero en efectivo.

La empresa informó que un hecho similar ocurrió recientemente en la planta de Papas Gauchitas, también ubicada en el Parque Industrial, y se presume que ambos hechos podrían estar relacionados por su modalidad y horario.

Tras el incidente, autoridades locales, entre ellas el subsecretario de Producción y Empleo, Martín Carballo, se presentaron en el lugar para inspeccionar la situación y revisar el funcionamiento del sistema de cámaras de vigilancia. La empresa advirtió además sobre la falta de seguridad en el predio, ya que el portón principal se encontraba abierto al momento del ingreso de los delincuentes.