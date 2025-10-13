Partió la delegación balcarceña para disputar la final de los Bonaerenses

En la mañana de este lunes, partió la delegación que representará a Balcarce en la final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputará esta semana en la ciudad de Mar del Plata.

Los participantes locales lograron su clasificación en las áreas de Cultura y Deporte, siendo parte de esta tradicional competencia provincial que reúne a miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad de toda la provincia de Buenos Aires.

Durante la despedida, la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, les deseó el mayor de los éxitos, destacando el valor de representar a la ciudad con compromiso, respeto y entusiasmo. También estuvieron presentes los coordinadores, quienes acompañarán y estarán a cargo de la delegación durante toda la estadía.

La foto grupal se realizó en la sala “Dr. Victorio Tommasi” debido a las condiciones climáticas.