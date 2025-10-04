Petruccelli acompañó a Talerico en recorrida y reuniones en Balcarce

La candidata a Diputada Nacional por Potencia, María Eugenia Talerico, visitó la ciudad de Balcarce, donde fue recibida por el concejal electo de la misma fuerza, el Dr. Gabriel Petruccelli.

La jornada comenzó con un encuentro en el local partidario de Espacio Ciudadano Balcarceño. Luego, ambos dirigentes visitaron el Hogar Nuestro Sueño, una institución que brinda asistencia y contención durante las 24 horas a personas con capacidades diferentes.

Más tarde, Talerico participó de una reunión con productores agropecuarios en un café ubicado en calle 17, entre Kelly y 16. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la situación del sector, como el estado de los caminos rurales y las retenciones.

Al finalizar las actividades, Talerico y Petruccelli dialogaron con Radio 100.9. Petruccelli afirmó: “Vamos a llegar al concejo para ser la voz del vecino que nos necesite”. Además, expresó su apoyo a la candidatura de Talerico.

Por su parte, Talerico indicó que su campaña se centra en escuchar a los ciudadanos de distintos puntos de la provincia. “Nuestra campaña se basa en escuchar. Nos gustaría ser parte de una nueva política, que se encuentre al servicio de la gente y no de los políticos”, señaló. También hizo referencia a la baja participación electoral y lo consideró un mensaje para quienes buscan representar a la sociedad.