Podio para Shalom Lescano en competencia internacional de trail en Paraguay

El domingo 5 de octubre se llevó a cabo en Colonia César Baigorria, Paraguay —a 160 kilómetros de Asunción— una de las carreras de trail más convocantes de ese país, organizada por el King Trail Club. El evento reunió a más de 1.500 atletas y se desarrolló en un circuito de senderos, subidas, bajadas y cruces de agua, bajo condiciones climáticas exigentes, con temperaturas que alcanzaron los 37°C.

Las atletas balcarceñas Shalom y Betsabé Lescano participaron en representación del Team Rompe Corazones PY, tras haber sido invitadas por la organización.

Shalom Lescano compitió en la distancia de 21 km, que finalmente tuvo un recorrido total de 25 km y 830 metros. Finalizó en el 3° puesto de la clasificación general de damas y en el 19° lugar de la clasificación general absoluta. Registró un tiempo de 2 horas, 50 minutos y 59 segundos, ubicándose además en el 1° puesto en la categoría de 20 a 29 años. Fue su primera experiencia en una distancia de esta longitud.

El podio general femenino de la distancia fue el siguiente:

1° Fatima Villar (Paraguay)

2° Clara Escobar (Paraguay)

3° Shalom Lescano (Argentina)

Por su parte, Betsabé Lescano participó por primera vez en una competencia de trail en la distancia de 14 km, que tuvo una extensión final de 17 km y 600 metros. Finalizó en el 12° lugar de la clasificación general femenina y en el mismo puesto en la categoría de 30 a 39 años, con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 40 segundos.

La ganadora de esta distancia fue Rocío González, también representante de Paraguay en el reciente Mundial de Trail disputado en España.