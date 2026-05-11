Mercedes-Benz clásicos desafiaron la llovizna en un paseo de velocidad controlada entre Mar del Plata, Balcarce y Necochea

La fría mañana del domingo, envuelta en una tenue llovizna, no logró opacar el entusiasmo de medio centenar de vehículos Mercedes-Benz de distintas épocas que participaron del tradicional Paseo de Velocidad Controlada organizado por la filial Mar del Plata del Club Mercedes-Benz Argentina Juan Manuel Fangio.

La actividad tuvo como principal objetivo celebrar el cumpleaños número 70 del doctor Guillermo Cassanello, presidente de la entidad marplatense, en una jornada que combinó pasión por los autos clásicos, homenaje al quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio y un importante fin solidario.

Desde las primeras horas del día, los participantes comenzaron a concentrarse en la Fonte d’Oro del Centro Comercial del Puerto, donde realizaron las acreditaciones, compartieron un desayuno y recibieron obsequios de los sponsors, además de participar de una charla técnica y explicativa previa al inicio de la prueba.

El recorrido consistió en un trazado de aproximadamente 150 kilómetros uniendo Mar del Plata, Balcarce y Necochea, con un tiempo estimado de tres horas. La caravana avanzó inicialmente por la costa marplatense hasta Diagonal Alberdi, continuó por avenida Luro y luego tomó la ruta nacional 226 rumbo a Balcarce.

La competencia, de carácter recreativo y de precisión, incluyó diez PC’s (puntos de control) cronometrados. Cada piloto debía seleccionar una velocidad constante de entre 60 y 90 kilómetros por hora para el primer tramo, mantenerla hasta el quinto control y luego optar nuevamente por otra velocidad —o conservar la misma— para los siguientes segmentos hasta completar el recorrido.

Antes de la largada, el cónsul italiano en Mar del Plata, dottore Andrea Varischetti, felicitó a organizadores y participantes y destacó la permanente evocación de la figura de Fangio.

“Siempre es grato que ustedes tengan presente la memoria de un grande como Juan Manuel Fangio. Nosotros estamos preparando algo muy lindo para septiembre, porque se cumplen 70 años desde que Fangio ganó el título del mundo con Ferrari, en 1956. Y el año que viene serán 70 años de su último título, éste con Maserati, así que para Italia es un gran honor”, expresó.

Entre los participantes se destacó la presencia de Oscar “Cacho” Fangio y Juan Carlos Rodríguez Fangio, hijos del legendario piloto balcarceño. También participaron el bicampeón mundial de rally Grupo N como navegante Jorge “Bicho” Del Buono, el presidente de la ISA (Asociación Internacional de Surf), Fernando Aguerre, y reconocidas figuras del ámbito empresarial vinculadas a la marca alemana, como Guillermo Haddad y Mario Verriello.

Con inscriptos provenientes de Buenos Aires, Balcarce, Tandil, Necochea y Mar del Plata, la caravana avanzó hacia Balcarce y posteriormente tomó la ruta 55 rumbo a Necochea, donde fue recibida por autoridades y representantes de distintas instituciones locales.

En la plaza principal de la ciudad se realizó una muestra estática abierta al público, permitiendo a vecinos y visitantes apreciar de cerca los históricos modelos de Mercedes-Benz. Más tarde, los participantes continuaron en caravana hacia el Centro Vasco, escenario del almuerzo de camaradería y de la entrega de clasificaciones.

Además del espíritu deportivo y social del encuentro, la organización anunció que destinará una suma estimada en 500.000 pesos al Hogar de María, una ONG dedicada a brindar alojamiento, atención integral y contención a niños y adolescentes con discapacidad mental y/o motriz en situación de vulnerabilidad social.