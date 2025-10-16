Rescatan tres cachorros de puma durante un control vehicular en Balcarce

Tres cachorros de puma (Puma concolor) fueron rescatados durante un operativo de control vehicular llevado a cabo por la Policía Vial en el partido de Balcarce. Los animales eran transportados sin documentación en un vehículo particular y fueron liberados posteriormente en su hábitat natural.

El procedimiento se realizó al detener un vehículo Chevrolet Custom en el que viajaban seis hombres. Al inspeccionar el rodado, el personal policial encontró a los tres ejemplares sin documentación que acreditara su procedencia ni justificación para su traslado.

Ante esta situación, intervino el Comando de Prevención Rural (CPR) de Balcarce y la Fiscalía N° 11 del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso labrar actuaciones por infracción a la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. También se ordenó la liberación inmediata de los animales.

Los cachorros fueron devueltos a su entorno natural en una zona de monte del paraje Cinco Cerros, dentro del partido de Balcarce, identificada como su hábitat. La liberación se realizó en presencia de testigos y fue documentada con fotografías.

De acuerdo con el parte oficial, los animales presentaban buen estado general, con signos de vitalidad y sin lesiones visibles. Por este motivo, y conforme al protocolo de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, no fue necesaria la intervención veterinaria.

El operativo fue encabezado por el subcomisario Andrés Sonzogni, jefe de la Delegación Mar del Plata, y supervisado por el comisario mayor Daniel Ruiz Díaz, director de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.