Rotary Cerrito organiza caminata saludable

El Rotary Club Balcarce Cerrito organizará una caminata serrana y picnic a la canasta de la primavera en el parque de la Fundación Fangio. La actividad se llevará a cabo este sábado, partiendo a las 9:30 en caravana desde la Asociación Italiana, aunque los participantes también pueden asistir directamente a las 10 a la Fundación. Habrá bonos de 2.000 pesos para quienes deseen colaborar, además de sorteos.
El motivo es concientizar sobre la necesidad de erradicar la polio del mundo. El programa Polio Plus de Rotary junto a la OMS, UNICEF y otras entidades, ha logrado eliminar en un 99,9% esta terrible enfermedad.

