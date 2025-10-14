Sábado y domingo celebración de los 116 años de San Agustín

Tras la postergación obligada por las condiciones climáticas del último fin de semana, la localidad de San Agustín se prepara con entusiasmo para vivir su gran celebración. La comunidad festejará su 116° aniversario el sábado 18 y domingo 19 de octubre, con una propuesta que promete reunir nuevamente a una multitud de vecinos de Balcarce y la región.

Organizada por la Delegación Municipal junto a instituciones locales y numerosos colaboradores, la fiesta popular se consolida como una de las más convocantes del distrito, manteniendo el espíritu familiar y comunitario que la caracteriza.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de música en vivo, danzas folclóricas, propuestas gastronómicas, feria de emprendedores, pilcheros, artesanos y juegos infantiles, conformando un entorno ideal para compartir y celebrar. La entrada será libre y gratuita.

Sábado

Las actividades comenzarán a las 18 con la apertura del escenario principal. A lo largo de la noche, se presentarán Andanzas Balcarce, Comunidad Legüera, Gauchos de Balcarce, Los Carperos, Taller de Danzas Nativas, Julián Arilla, Folck Dúo, Anabela y Banda libre, Sonkoy Manta, Alma Errante, La Pulpera, Te Re Conviene y Valeria López Vila. La finalización del repertorio musical estará a cargo de Daniel y Alan Lezica.

Domingo

La segunda jornada continuará desde las 14 con espectáculos artísticos, propuestas recreativas y la participación de distintos talentos locales, que le pondrán el broche final a un fin de semana colmado de alegría, tradición y espíritu festivo: Matías Correa, Patria y Tradición, Enzo Carmona, Estrella del Peregrino, Kuyay, Ecos de Salamanca, Los Hermanos Díaz, Fogón de la Tradición, Darío Maldonado, Estampa Criolla, Miguel Ángel, Querencia de mi Sentir, Alejandra Carrara y desde las 20.30 se producirá el cierre con Los del Fuego.