Santiago Lantella viajó a Toay con el objetivo de descontar puntos

Este fin de semana, el Turismo Pista disputará la novena fecha de la temporada en el circuito de Toay, en la provincia de La Pampa.

Santiago Lantella, piloto de Balcarce, llega a esta competencia ubicado en el tercer puesto del campeonato, con un total de 38,50 puntos de diferencia respecto al líder, Joaquín Melo, oriundo de Tandil.

Con el objetivo de recortar esa diferencia, Lantella realizó días atrás una prueba en el circuito de La Plata, centrada en mejorar aspectos aerodinámicos de su Renault Kwid. Tras los ensayos, se evaluaron algunas mejoras en el rendimiento del vehículo.

La actividad oficial para la Clase 2 comenzará este viernes a las 10:40.