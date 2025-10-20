Se concretó la inauguración de la Estudiantina 2025

En un marco fantástico, en el estadio de Racing Club se llevó a cabo la inauguración de la edición 2025 de la Estudiantina organizada en forma conjunta por Jefatura de Inspección Distrital Balcarce y la Subsecretaría de Deporte y Recreación.

Las escuelas secundarias del distrito se dieron cita en el lugar para comenzar una semana repleta de actividades deportivas y académicas para definir quién se quedará con la Estudiantina de este año.

Durante al acto protocolar, se dio la bienvenida a las banderas de ceremonia de cada uno de los establecimientos educativos participantes, para luego entonar las estrofas del himno nacional y, finalmente, escuchar las palabras de la inspectora de Educación Física, María José Regulez. Estuvo acompañada por la Inspectora Jefa Distrital, Juana Benítez; la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio; la presidenta del Consejo Escolar, María Teresa Cerono y la secretaria de Inspección Distrital, Silvina Vega.

Regulez comentó que “la estudiantina nos brinda la posibilidad de sociabilización tomando siempre al deporte como medio de cuidar la salud. Los invito a todos los estudiantes a participar con respeto hacia sus pares y decirles que participar de la estudiantina ya es ganar”.

Estuvieron presentes, además, las inspectoras de Educación Secundaria, Sandra Itria y Silvia Buceta; de Educación Artística, Andrea Cincunegui; la inspectora de Educación Técnica, Lorena Tez; la inspectora de Educación Especial, Cristina Cardozo, y de Educación de Gestión Privada, Cecilia Álvarez.

Vale destacar que esta propuesta educativa, destinada a los alumnos de los sextos años de las escuelas secundarias, de gestión estatal y privada, representa un verdadero espacio de participación de nuestros jóvenes como protagonistas de diferentes formas de expresión.