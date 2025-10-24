Se concretó nueva Jornada de la Mesa Local de Primera Infancia

En la mañana de este viernes, se desarrolló en la “Sala de los Intendentes” una nueva Jornada de la Mesa Local de Primera Infancia, un espacio de diálogo y planificación que reúne a instituciones del ámbito público y comunitario con el propósito de consolidar políticas que garanticen los derechos de niños y niñas desde los primeros años de vida.

La propuesta se inscribe dentro del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), promovido por UNICEF junto a gobiernos locales. En el caso de Balcarce, el Municipio viene implementando acciones coordinadas en salud, desarrollo social y educación, orientadas al fortalecimiento de la primera infancia y a la promoción de entornos protectores e inclusivos.

Durante el encuentro se presentaron los avances alcanzados a lo largo del año, se analizaron los desafíos pendientes y se trazaron proyecciones para el próximo período. Además, se procedió a la validación del Documento Local de Primera Infancia, construido colectivamente por las instituciones que integran la Mesa, con el fin de definir criterios comunes y estrategias de acción conjunta.

La jornada incluyó la exposición de los objetivos del encuentro, la presentación del trabajo local dentro de la iniciativa MUNA y los progresos en la línea de Primera Infancia. También se compartieron aportes vinculados a la propuesta de la Fundación Navarro Viola, orientada a la articulación de proyectos específicos en este campo.

Participaron autoridades municipales y provinciales, la referente de MUNA, Natalia Lima, y la representante del Grupo Pharos, Mercedes Palmas, quien brindó acompañamiento técnico en nombre de UNICEF.

Asimismo, intervinieron equipos de la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, Salud Mental, Salud Familiar y Comunitaria, Estimulación Temprana, Servicio de Pediatría del Hospital Municipal, Obstetricia y Taller de Preparto, Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, UDIS y la Dirección de Modernización, junto con organizaciones como Cáritas y el Movimiento Social Pueblo Unido.

El cierre de la jornada permitió acordar nuevas líneas de trabajo y compromisos compartidos, reafirmando el objetivo común de seguir construyendo políticas públicas que aseguren el bienestar y desarrollo integral de la infancia en Balcarce.