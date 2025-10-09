Se coordinaron acciones en perspectiva de género entre Cooperativa y Municipalidad

El Área de Género y Diversidad de la Cooperativa de Electricidad llevó adelante un encuentro con representantes del área de Género del Municipio, con el objetivo de coordinar una serie de acciones con perspectiva de género en el territorio.

Durante la reunión, los licenciados Gustavo Galera y Daniela Bechara expusieron sobre el alcance de la Ley que exime del pago del servicio eléctrico a mujeres y diversidades en situación de violencia de género, dentro de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue establecida a través de la Resolución Conjunta N.º 5/2023, emitida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. La norma establece una bonificación de hasta el 100% del monto facturado por consumo eléctrico durante seis meses, con posibilidad de prórroga por otro semestre, mientras continúe la situación crítica.

Para acceder al beneficio, las personas deberán inscribirse en el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC), dirigirse al área de género del municipio correspondiente, y presentar su DNI junto a una factura de electricidad, independientemente de si son o no titulares del servicio.

El control y procesamiento de los datos estará a cargo del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). En las facturas donde se aplique la bonificación, figurará la leyenda: “Bonificación Resolución conjunta N° 5/2023”.