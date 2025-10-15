Se desprendió vidrio y cayó al piso en entidad bancaria

Este miércoles, poco después de las 13:30 horas, se registró un incidente en la sucursal bancaria ubicada en Av. Kelly y calle 21, donde una hoja de vidrio se desprendió desde la parte alta de la estructura y cayó hacia el interior del edificio.

No se reportaron personas heridas como consecuencia del hecho. Una dotación de Bomberos Voluntarios, compuesta por cuatro efectivos, trabajó en el lugar durante algunos minutos para retirar los restos de vidrio que permanecían en un ventanal.

Tras el incidente, la entidad bancaria resolvió cerrar sus puertas para limpiar los restos de vidrio y asegurar el sector.