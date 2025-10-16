Se efectuó allanamiento por robo en una vivienda

Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 38 entre 9 y 11, en el marco de una investigación por el delito de hurto.

El procedimiento se inició tras una denuncia presentada el pasado 8 de octubre por un hombre de 59 años, quien al regresar a su domicilio en calle Primera Junta (1) al 400 advirtió que durante su ausencia desconocidos habían ingresado sin forzar aberturas y sustraído diversos elementos. Entre ellos, una máquina de soldar eléctrica, una caladora nueva en caja, una afeitadora, un ventiluz y aproximadamente 30 kilos de carne.

A partir de tareas investigativas y del análisis de rastros realizados por personal de Policía Científica, se logró identificar a un hombre de 45 años, domiciliado en Balcarce, como presunto autor del hecho. Con esa información, la Fiscalía Descentralizada a cargo del Dr. Rodolfo Moure solicitó una orden de allanamiento, la cual fue concedida por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Daniel Alejandro De Marco.

Durante el operativo, el individuo fue localizado en el domicilio, aunque no se hallaron los objetos denunciados como sustraídos.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la notificación de formación de causa al sospechoso por el delito de «Hurto», de acuerdo con el artículo 60 del Código Penal.