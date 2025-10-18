10.3 C
Se encuentra operativo el CAPS ubicado en calles 45 y 22

Desde este viernes en horas de la mañana, se encuentra operativo el Centro de Atención Primaria de la Salud “Veteranos Continentales de Malvinas”, situado en calles 45 y 22. El equipo de trabajo comenzó a desarrollar sus tareas habituales en las instalaciones, ofreciendo atención a los vecinos del sector.

Paralelamente, la empresa encargada de la obra continúa ejecutando los retoques finales correspondientes a algunas reparaciones menores, con el propósito de dejar completamente acondicionado el edificio para su uso pleno.

