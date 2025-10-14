Se entregaron Becas Concursables del Fondo Municipal de las Artes

En la mañana de este martes, la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal fue escenario de acto donde se concretó la entrega de las Becas Concursables del Fondo Municipal de las Artes (FMA) – Edición 2025. La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Esteban Reino, junto al subsecretario de Cultura y Educación, César Gustavo De Gerónimo, la referente del programa Celeste Ridao y los artistas galardonados.

El Fondo Municipal de las Artes busca impulsar la producción creativa y fortalecer el desarrollo cultural de Balcarce mediante un sistema de becas que estimula proyectos innovadores en distintas disciplinas.

Más y mejores artistas

Durante su intervención, el intendente Esteban Reino subrayó la importancia de acompañar a los artistas locales con recursos públicos: “Se destinan fondos públicos de los vecinos para que ustedes puedan expresarse libremente y para hacer grande la cultura de Balcarce. Todo sirve para seguir creciendo, así que simplemente felicitarlos por lo que hacen y ojalá que sigan siendo creativos y que podamos tener cada vez mayores y mejores artistas”, expresó.

Por su parte, De Gerónimo destacó la evolución del ámbito artístico local: “El crecimiento del lenguaje artístico se potenció desde la creación de la Escuela de Estética y la Escuela de Arte, pilares fundamentales que permitieron que esto ocurriera. Pero también es clave la participación de la iniciativa privada. El Fondo tiene el propósito de que la expresión artística no quede en lo individual, sino que alcance a comunidades que tal vez no acceden fácilmente a bienes culturales. Las sociedades que apuestan al arte son más sensibles, más justas y, en definitiva, mejores”.

A su turno, Celeste Ridao puso el acento en el valor humano y social de la cultura: “Creemos que donde la cultura esté presente, se construyen mejores comunidades. Habitar el arte hace bien. Es muy importante que el Estado asuma la responsabilidad de sostener un fondo con recursos públicos que vuelven a la gente, generando bienestar no sólo material sino también espiritual. Este programa se ajusta y mejora cada año, escuchando a los artistas y ofreciendo soluciones para que puedan desarrollarse”.

También subrayó la apertura permanente al diálogo y la revisión de las reglamentaciones para facilitar la participación. En esta edición se otorgaron cuatro becas individuales y dos grupales, aunque una de las individuales quedó vacante, por lo que se resolvió reasignar esos recursos a un proyecto colectivo, en articulación con la Secretaría de Gobierno.

Tras las palabras, se realizó la entrega de diplomas, que recayeron en los siguientes artistas y proyectos:

Becas individuales (de $ 750.000 cada una):

Pablo Ferreyra, “160 huellas gráficas, 160 años de Balcarce”.

Virginia González, “El camino de la estampa”.

Lucrecia Lamorte, “Historias rodantes”.



Becas grupales (dos de $1.500.000 y una de $750.000):

Javier Divito, “Jam Literaria”.

Rocío Ruau, “Cuenta que te cuenta”.

Ayelén López de Armentia, “Taller de teatro y artes visuales para adultos mayores”.

El encuentro concluyó con un ambiente de entusiasmo y compromiso, reflejando la vitalidad del movimiento artístico balcarceño y el respaldo institucional que promueve la creación, la participación y el acceso equitativo a la cultura en todos los rincones del distrito. En ese sentido, César De Gerónimo, de igual manera, invitó a los artistas a formar parte la propuesta denomina “Arte y Literatura en la casa” que se realizará en noviembre.