Se entregó indumentaria para los representantes balcarceños en la final de los Bonaerenses

La actividad fue presidida por la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, y los coordinadores que viajarán junto a la delegación, Leandro Zitaroza, Sonia del Campo y Marcelo Basterrechea (por Deportes) y Alberto González y Guillermo Canto (por Cultura).

Se comunicó que alrededor de setenta balcarceños que integrarán la delegación partirán el lunes, a las 8, desde la Subsecretaría de Deporte ubicada en Suipacha (32) entre 27 y 29.

Está previsto que 9.30 hagan su ingreso al hotel Bertiami ubicado en Av. Libertad 3182, Tel (223) 4930999, mientras que el coordinador de Deporte y el de Cultura hagan la correspondiente acreditación de los participantes.

Durante el encuentro se habló sobre las normas de convivencia y el buen comportamiento que se persigue durante esa semana para que se pueda compartir con alegría y sin contratiempos.

En el final, fueron llamados cada equipo y cada participante que accedió a la final para llevarse la campera que distinguirá a Balcarce.

Por último, se indicó que el regreso está previsto para el sábado 18, a las 13, a la Subsecretaría de Deporte.