Se iniciaron obras en el sector de Oncología del Hospital

Se iniciaron los trabajos de remodelación y puesta en valor del sector de Oncología del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”. La ejecución se financia con recursos aportados desde la Cooperadora del centro asistencial, que una vez más demuestra su permanente compromiso.

El proyecto prevé una modernización integral del espacio destinado a tratamientos de quimioterapia, oncología y oncohematología. Las tareas permitirán dotar al área de mayor amplitud, iluminación, ventilación natural y mejora del sanitario, garantizando un entorno más confortable y funcional tanto para pacientes como para el personal médico.

Además, la obra busca conservar la estética y el estilo alcanzados en las recientes refacciones de las habitaciones de los pisos segundo y tercero, de modo de mantener una armonía visual en todo el edificio.

Cabe señalar que la obra teatral presentada el pasado 31 de agosto en el Teatro Municipal, promovida por un grupo de vecinos que definieron el destino de lo recaudado, permitió canalizar esos fondos a través de la Cooperadora, que dio curso a esta importante intervención destinada a optimizar la calidad de atención del servicio señalado.