Se levantó el paro en el lavadero del Hospital

El Sindicato de Trabajadores Municipales comunicó que durante la mañana de este miércoles, quedó sin efecto la medida de fuerza adoptada en el lavadero del Hospital, en el marco de las solicitudes efectuadas por el gremio para las trabajadoras del área.

Luego de que las autoridades del Hospital reconocieran las falencias edilicias y la falta de materiales, se decidió levantar la retención de tareas, luego de dar solución a los planteos efectuados.

En este marco, se comunica que, tras 24 meses, se logró reparar la máquina de secar ropa, ya que se utilizaba una máquina domiciliaria para acondicionar toda la ropa del Hospital.