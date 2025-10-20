10.3 C
Balcarce
lunes 20, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Se presentará libro de Fangio en la Casa del Bicentenario

El próximo jueves 30 de octubre a las 19:30, se presentará en la Casa del Bicentenario el libro Fangio: El hombre detrás del volante, del periodista, profesor y escritor Pablo Morosi. La obra está inspirada en la vida familiar y deportiva de Juan Manuel Fangio.

En diálogo con Radio 100.9, Morosi expresó que la presentación en Balcarce, ciudad natal del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, tiene un significado especial. Señaló que su objetivo fue tomar fragmentos de la vida de Fangio para construir una historia, más allá de todo lo escrito. Según explicó, la pasión del piloto por los autos comenzó en su infancia y se mantuvo a lo largo de toda su trayectoria deportiva y personal.

Durante el evento, el público podrá participar y realizar preguntas. Además, habrá un espacio de intercambio de ideas con dos invitados: Aníbal Drago y Ariel Bibbó.

0
13
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.