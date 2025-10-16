Se realiza el Segundo Congreso Internacional de Silobolsa en Balcarce

El Segundo Congreso Internacional de Silobolsa se está desarrollando en el predio de la Unidad Integrada Balcarce, conformada por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias. El evento, que comenzó esta semana, se extenderá hasta mañana viernes.

Durante el congreso, especialistas nacionales e internacionales exponen sobre distintas temáticas relacionadas con el uso de la tecnología de silobolsa, en la cual el INTA Balcarce, a través del Grupo de Poscosecha, cumple un rol central como referente a nivel nacional.

Bajo el lema “Expandiendo horizontes: el futuro del silobolsa”, el congreso también incluye rondas de negocios orientadas a generar vínculos entre empresas, investigadores y productores.

En la jornada de cierre, prevista para mañana viernes, se realizará un día de campo con la participación de una veintena de empresas vinculadas con esta tecnología. La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio entre conocimientos técnicos, desarrollos tecnológicos y perspectivas a futuro.

En la apertura del evento participaron el coordinador del Grupo de Poscosecha del INTA, Ricardo Bartosick; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Miguel Pereyra Iraola, y el responsable del Centro Regional Buenos Aires Sur (CeRBAS), Horacio Berger.