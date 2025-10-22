Se realizan operativos policiales en accesos de la ciudad

La Estación de Policía Comunal de Balcarce implementó un esquema de operativos preventivos en los distintos accesos a la ciudad. Las acciones se realizan con recursos propios y con la colaboración de Comando de Prevención Rural, SubDDI, Policía Vial, Escuadrón de Gendarmería, Centro de Monitoreo y la Dirección de Tránsito.

Los controles se desarrollan en horarios discontinuos y de manera sorpresiva, con el objetivo de desalentar el ingreso de personas o grupos provenientes de otras localidades con posibles intenciones delictivas. La iniciativa se enmarca en el esquema de seguridad diseñado por el área de seguridad del municipio.

Las tareas incluyen verificación de vehículos, identificación de personas y patrullajes dinámicos en zonas consideradas estratégicas. Según lo informado, estas acciones se enmarcan en políticas de prevención situacional del delito, orientadas a reducir las oportunidades para la comisión de ilícitos mediante la presencia activa de las fuerzas de seguridad.

Desde la conducción policial se indicó que los operativos responden tanto a una lógica de control territorial como a un enfoque basado en teorías criminológicas que promueven la intervención temprana como método para interrumpir patrones delictivos y mejorar la percepción de seguridad.

El despliegue continuará en los próximos días con controles rotativos y operativos focalizados, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad en los accesos a la ciudad.