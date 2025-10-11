10.3 C
Se secuestraron ocho motos y dos autos en operativos de tránsito

En el contexto de los operativos permanentes de control vehicular, la Dirección de Control y Movilidad Urbana, juntamente con la Policía Comunal y con la colaboración del Centro Operativo de Monitoreo (COM), realizó el secuestro de ocho motocicletas y dos automóviles.

Las retenciones se produjeron por diversas infracciones graves, tales como falta de categoría habilitante en la licencia de conducir, ausencia de chapa patente, escapes no permitidos y falta total de documentación reglamentaria.

Uno de los casos más preocupantes se registró en avenida Centenario, donde un motociclista fue detectado realizando maniobras peligrosas y “destrezas” en plena vía pública. El conductor circulaba en sentido ascendente, retomó por calle 53 y finalmente fue interceptado en 55 y 22, donde se constató que no poseía licencia, seguro, cédula, chapa patente y que, además, intentó darse a la fuga.

El motovehículo fue inmediatamente retenido y se labraron las actas correspondientes.

Desde el área de Control se remarcó que los operativos seguirán intensificándose, especialmente durante horas nocturnas y fines de semana, con el objetivo de resguardar la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos.

