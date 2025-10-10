10.3 C
Balcarce
jueves 9, octubre, 2025
Se suspendió la Caravana de la Alegría

La comisión de Padres del Colegio Emilio Lamarca decidió suspender la 51ª edición de la tradicional Caravana de la Alegría debido a las condiciones climáticas adversas previstas para este fin de semana.

La directora de la institución, Luján La Rocca, confirmó la suspensión y señaló que aún no se ha definido una nueva fecha para la realización del evento.

“Lamentablemente el clima no nos acompaña y preferimos priorizar que todos puedan disfrutar de la jornada en un entorno adecuado. Por ahora no tenemos fecha de reprogramación”, expresó La Rocca.

