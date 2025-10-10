Se suspendió la Caravana de la Alegría

La comisión de Padres del Colegio Emilio Lamarca decidió suspender la 51ª edición de la tradicional Caravana de la Alegría debido a las condiciones climáticas adversas previstas para este fin de semana.

La directora de la institución, Luján La Rocca, confirmó la suspensión y señaló que aún no se ha definido una nueva fecha para la realización del evento.

“Lamentablemente el clima no nos acompaña y preferimos priorizar que todos puedan disfrutar de la jornada en un entorno adecuado. Por ahora no tenemos fecha de reprogramación”, expresó La Rocca.